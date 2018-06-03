Великобритания заподозрила около 140 россиян в «незаконном богатстве»

Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) организовало расследование источников благосостояния 120–140 россиян и людей, чьи активы связаны с Россией или ее выходцами. Об этом сообщает газета The Times.

По словам главы департамента по кибермошенничеству и экономическим преступлениями агентства Дональда Туна, организация нацелена на борьбу с коррумпированными элитами и нелегальным благосостоянием.

«Мы не определяем объекты [расследования. — Ред.], исходя из их национальности», — пояснил Тун.

Он отметил, что в настоящее время сотрудники агентства проверяют от 120 до 140 человек с имуществом «неясного происхождения». Источник в правительстве, знакомый с ходом расследования, пояснил, что «значительное число этих людей — россияне либо связаны с россиянами».

В феврале текущего года газета The Times со ссылкой на главу министерства безопасности Великобритании Бена Уоллеса сообщила, что богатым иностранцам, живущим в Великобритании, предстоит объяснить свой роскошный уклад жизни в рамках новых правил борьбы с организованной преступностью. Надзорные органы намерены замораживать подозрительные активы более 50 тыс. фунтов стерлингов ($70 тыс.) до тех пор, пока их владельцы должным образом не объяснят происхождение денежных средств.

Проверки коснутся инвесторов из России, Китая и стран Ближнего Востока, вложивших миллиарды фунтов недвижимость в Лондоне.