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СБУ подтвердила встречу с журналисткой «РИА Новости» Высокович

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Фото: РИА Новости
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Служба безопасности Украины подтвердила, что ее сотрудники проводили встречу с корреспондентом «РИА Новости» Ириной Высокович. Эти действия были названы «собеседованием».

«Никто ее не вербовал — с ней было проведено собеседование, в результате которого выяснилось, что она ехала сюда не с журналистской, а с пропагандистской целью» — передает украинское информагентство УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

2 июня корреспондент «РИА Новости» в Литве Ирина Высокович рассказала, что во время пребывания в Херсоне, где она освещала судебный процесс над журналистом Кириллом Вышинским, ее пытались завербовать сотрудники СБУ. По словам женщины, ее допрашивали несколько часов, после чего заставили подписать бумагу о готовности сотрудничать со спецслужбами, в частности, предоставлять информацию о сотрудниках агентства.

МИД  России призвал международное сообщество, в частности, профильные организации, отреагировать на попытку вербовки журналистки.

 
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