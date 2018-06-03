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Россия и Руанда обсуждают варианты поставок российских ПВО

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Фото: ТАСС/Щербак Александр
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Возможные поставки систем противовоздушной обороны (ПВО) обсуждают Россия и Руанда, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров по итогам общения со своей руандийским коллегой Луиз Мушикивабо.

Лавров напомнил, что между Москвой и Кигали «неплохое сотрудничество» в военно-технической сфере: у армии Руанды имеются российские вертолеты и автомобили «Урал».

«Обсуждаются сейчас поставки систем ПВО», — приводит слова министра «Федеральное агентство новостей».

Глава МИД РФ находится в Руанде с рабочим визитом, Лавров провел закрытые для прессы переговоры с президентом Руанды Полем Кагаме, отмечает РЕН ТВ.

В конце мая Сергей Лавров встретился в Пхеньяне с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

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