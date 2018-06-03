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Кампания по выдвижению кандидатов в мэры стартовала в Москве

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Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
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Принятое Мосгордумой постановление о назначении выборов мэра Москвы на 9 сентября было опубликовано на сайте столичного парламента 3 июня.

Это дает официальный старт кампании по выдвижению кандидатов, которая продлится 30 дней. Мосгоризбирком начнет принимать документы от желающих побороться за должность мэра с 4 июня.

О желании участвовать в выборах уже объявили мэр Москвы Сергей Собянин, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, глава муниципалитета «Красносельский» Илья Яшин, лидер московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин и кандидат от КПРФ Вадим Кумин, а также журналист Антон Красовский.

Для регистрации на выборах необходимо собрать подписи муниципальных депутатов, как минимум по одной в 110 районах столицы. Самовыдвиженцам нужно собрать чуть более 36 тыс. подписей москвичей.

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