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Вице-канцлер Австрии считает, что пора отменить санкции против России

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Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе считает, что на фоне введения США пошлин на европейскую сталь и алюминий ЕС пора задуматься о снятии санкций с России.

В интервью изданию Österreich политик призвал страны Евросоюза адекватно ответить на действия Вашингтона и отметил, что это подходящий момент переосмыслить отношения с Москвой.

«ЕС должен отреагировать, потому что из-за новой обстановки невозможна честная торговля. Желательно, чтобы ЕС переосмыслил свою позицию [по отношению к России]. Ведь санкции прежде всего навредили австрийской экономике», –– цитирует Штрахе ТАСС.

Он отметил, что политика Евросоюза ведет к сближению России и Китая и наносит ущерб экономикам европейских стран.

Штрахе добавил, что во время визита президента РФ Владимира Путина в Австрию намерен провести переговоры с российским лидером.

Рабочая поездка Путина в Вену запланирована на 5 июня.

1 июня США ввели таможенные 25% пошлины на импорт стали из ЕС, Канады и Мексики, а также 10% пошлины на алюминий. Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем в тот же день заявила, что ЕС оспорил решение Вашингтона рамках Всемирной торговой организации.

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