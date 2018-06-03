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Политолог возмутился действиями полиции из-за акции у посольства РФ в Киеве

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Фото: TASS/Zuma
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Глава украинского Центра системного анализа, политолог Ростислав Ищенко выразил возмущение действиями украинской полиции из-за акции украинских активистов, принесших картонные импровизированные гробы к посольству РФ в Киеве.

«Если в Киеве проходит акция и ее не разогнали, то, значит, они не радуются. Правда, по поводу такого креатива, как гробы, я бы, конечно, не додумался. Подобные выходки со стороны «патриотов» Украины, к сожалению, пока не имеют предела. И, возможно, в ближайшем времени придется ожидать от них чего-то еще более одиозного», — рассказал эксперт в эфире «Пятого канала».

Это не первая выходка украинских активистов. 9 мая украинские радикалы в Киеве напали на руководителя представительства Россотрудничества в Киеве Константина Воробьева, облив его зеленкой. Минувшей зимой украинские националисты неоднократно совершали нападения на здание Россотрудничества в Киеве. Радикалы разрисовывали стены черной и красной краской, оскорбительными лозунгами и оскверняли российский флаг.

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