Мировые авиаперевозчики заявили об угрозе из-за действий США

Ограничения в области торговли и рост напряженности в этой сфере представляют серьезную угрозу не только для мировой экономики, но и для глобального авиарынка, в частности, заявил гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жюньяк.

Об этом он сказал в кулуарах ежегодного форума IATA в Австралии.

По словам де Жюньяка, любые меры, которые ограничивают торговлю и, соответственно, ограничивают пассажирские перевозки, — «являются плохой новостью» не только для мировой экономики, но и для авиаотрасли, передает Reuters.

Обеспокоенность ситуацией с торговыми ограничениями выразил и исполнительный директор American Airlines Group (AAL.O) Даг Паркер, а главный коммерческий директор Airbus Эрик Шульц заявил, что введение подобных мер «создает границы и ограничения для всех, в том числе и клиентов авиакомпаний».

США с 1 июня ввели пошлины на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза, а также Канады и Мексики. Помимо этого, Вашингтон объявил о введении таможенных пошлин в размере 25% на товары из Китая. Аналогичные сборы американская администрация планирует применить в отношении импортных автомобилей.