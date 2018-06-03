Пекин предупредил Вашингтон об отказе от ранее достигнутых соглашений

Китайские власти заявили, что откажутся от достигнутых с США договоренностей, если США введут пошлины и другие ограничительные меры, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.

Предварительными условиями для достижения договоренностей по торговле ведомство назвало взаимные уступки и отказ от торговых войн, отмечает «РИА Новости».

«Для удовлетворения растущего потребительского спроса и экономического развития китайская сторона готова увеличить импорт из всех стран, в том числе и из США. Это в интересах как народов двух стран, так и всего мира», – отметили в министерстве.

В субботу и воскресенье в Пекине прошел очередной раунд переговоров. В них принимали участие министр торговли Уилбур Росс и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, передает «Федеральное агентство новостей».

В конце мая стало известно, что США введут ограничения на определенные инвестиции Китая, а также 25-процентные таможенные пошлины на ряд товаров, поставляемых из КНР на американский рынок.

Разногласия между двумя странами возникли после введения США пошлин на импорт 100 китайских товаров. Позже Вашингтон расширил список до 1,3 тыс. товаров, а Пекин установил пошлины в 25% на 106 продуктов из США.