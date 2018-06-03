Башар Асад заявил о желании встретиться с Ким Чен Ыном

Президент Сирии Башар Асад заявил о желании совершить официальный визит в КНДР и встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центральную северокорейскую газету «Нодон синмун».

По данным издания, желание провести встречу с северокорейским президентом президент Сирии выразил в ходе церемонии вручения верительных грамот новым послом КНДР в Сирии, прошедшей 30 мая. Асад заявил, что Дамаск будет поддерживать политический курс КНДР, а также отметил позитивные изменения на Корейском полуострове.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в конце ноября 2017 года, когда КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету нового типа «Хвасон-15». После пуска было объявлено, что она может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США. В ответ на это Совбез ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении Пхеньяна.

В начале текущего года наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. Стороны договорились об отправке делегации чиновников и артистов из КНДР на зимние Игры в южнокорейском Пхёнчхане, а затем МОК согласовал участие в них и северокорейских спортсменов.

Также впервые за 10 лет стороны провели переговоры. В демилитаризованной зоне Пханмунджом южнокорейский президент Мун Чжэ Ин провел переговоры с Ким Чен Ыном. Помимо этого, КНДР заявила о согласии начать диалог с США и прекратить ядерные испытания.

На 12 июня в Сингапуре запланирована встреча Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.