МИД призвал отреагировать на попытку Киева завербовать журналиста «РИА Новости»

Москва призывает международное сообщество, в частности профильные организации, отреагировать на попытку вербовки корреспондента «РИА Новости» Ирины Высокович сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ).

«Этот инцидент — очередное подтверждение тому, что свобода выражения мнения на Украине прекратила свое существование», — говорится в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.

2 июня корреспондент «РИА Новости» в Литве Ирина Высокович рассказала, что во время пребывания в Херсоне, где она освещала судебный процесс над журналистом Кириллом Вышинским, ее пытались завербовать сотрудники СБУ. По словам женщины, ее допрашивали несколько часов, после чего заставили подписать бумагу о готовности сотрудничать со спецслужбами, в частности предоставлять информацию о сотрудниках агентства.

15 мая главу портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского задержали у подъезда его дома в Киеве. Мужчину обвиняют в госизмене. В тот же день в офисе агентства и квартирах некоторых сотрудников прошли обыски. 17 мая суд Херсона постановил арестовать журналиста на два месяца. Сторона защиты опротестовала данное решение, однако суд отклонил апелляцию. Вышинскому грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.