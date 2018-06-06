США начали новый раунд глобальной торговой войны. 25% и 10% — таковы новые ввозные пошлины на сталь и алюминий, которые поставляются в Соединенные Штаты из ЕС, Канады и Мексики. Евросоюз и Канада собираются оспорить эти меры во Всемирной торговой организации. Сожаление по поводу появления новых пошлин выразили представители стран G7. Введение пошлин необходимо, чтобы к США в торговой сфере стали относиться справедливо, заявил президент Дональд Трамп.

Еще в ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп обещал возвратить Америке былое экономическое величие. Для этого необходимо вернуть производство в США. Он изначально говорил, что режим свободной торговли или либерализации торговли, который существовал ранее, Америке невыгоден. То, что сейчас делает администрация Белого дома, показывает, что Трамп и его команда идут именно по пути протекционизма. По сути, они объявили торговую войну практически всему миру. И тут я даже не вспоминаю о санкциях против России. Они имеют достаточно давнюю историю, и ввели их задолго до того, как Дональд Трамп стал президентом.

Примечательно, что изначально основной целью для США был Китай. Европе и ближайшим союзникам была дана некая отсрочка. Сейчас дело дошло и до ЕС, а также до партнеров Соединенных Штатов по NAFTA — Канады и Мексики.

Все они начали готовить ответные меры. Даже страны Евросоюза, несмотря на то что они достаточно зависимы от Соединенных Штатов не только с точки зрения экономики, но и с точки зрения обороны (не секрет, что безопасность западноевропейских государств обеспечивает НАТО во главе с США). Тем не менее в Европе заявили, что последует ответ. Если раньше торговые войны относились в основном к корпоративной сфере — например, это могло быть противостояние Boeing и Airbus, — то теперь они вышли на более высокий, более масштабный уровень межгосударственных отношений.

Можно сказать, что США, планируя эффект, который вызовет введение санкций, просчитались. Думаю, что Соединенные Штаты не ожидали, что негативная реакция станет повсеместной. Они недооценили возможность коллективного ответа. Они явно были уверены, что как минимум часть стран, в отношении которых вводятся новые таможенные пошлины, если не молча это проглотят, то ограничатся возмущением.

Европейцы уже обожглись на санкциях против России, когда по инициативе Соединенных Штатов эти ограничения были введены. В итоге через несколько лет в Европе с удивлением обнаружили, что их товарооборот с Россией упал, а американский, наоборот, вырос. США незаметно вышли на пятое-шестое место в списке российских торговых внешних партнеров. Как мне кажется, европейцы поняли, что американцы просто выдавливают их с рынков. Теперь они молчать не намерены и собираются реагировать на действия Вашингтона.

Закрытие рынков, введение высоких протекционистских барьеров негативно скажется на мировой экономике и развитии глобального торгового рынка. Поможет ли это США? В этом есть большие сомнения. Соединенные Штаты явно переоценили свои возможности — прежде всего как экономической и политической державы номер один. Введение ответных мер негативно скажется на американской экономике и приведет к потере доходов.

Если говорить о нынешней торговой войне, нужно учитывать и еще один момент. Речь идет о традиционной, старой отрасли промышленности — металлургии. А преимущество американской экономики прежде всего заключается в высокотехнологичном производстве. Куда дальше пойдет торговая война, как она затронет другие отрасли и сферы экономики — пока открытый вопрос.

Впрочем, я уверен, что китайский сценарий, при котором США пойдут на попятную, вполне возможен. Дональд Трамп изначально задает очень высокую планку, максимально повышает ставки, а потом начинает отыгрывать назад — это его манера. Типичный для бизнеса, но не очень привычный в политике маневр. В данном случае пошлины на сталь и алюминий тоже станут вопросом компромиссов, переговоров и взаимных уступок.

Автор — первый замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ

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