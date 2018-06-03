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Лукашенко посетовал на попытки «приватизировать» Победу

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Попытки «приватизировать» Победу в Великой Отечественной войне раскритиковал президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения Брестской крепости.

 

Путь к Берлину
Автомобили Великой Отечественной

Лукашенко выразил недовольство и критикой властей Белоруссии за формирование своей традиции празднования Дня Победы, отмечается на сайте политика.

«В последнее время я отслеживаю эту тенденцию, наблюдаю. Появляется все больше информации именно на эту тему. Кому-то неймется, что удивительно — в России, приватизировать эту Победу. Как будто не было на войне других — белорусов, украинцев, грузин, армян, таджиков, туркмен», – сказал белорусский лидер.

Лукашенко напомнил, что «весь Советский Союз воевал». Победу в войне одержал многонациональный советский народ и «приватизации» этого праздника быть не должно, добавил президент Белоруссии.

Власти Минска не согласовали шествие «Бессмертный полк» 9 мая в столице Белоруссии, так как в это же время на площади Победы состоится акция «Беларусь помнит».

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