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СМИ: британские власти грозят заморозить активы богатых россиян

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Фото: Getty Images/Dan Kitwood
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Масштаб расследования в отношении нескольких десятков россиян, связанных с руководством России, расширит Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью. Активы этих лиц на территории страны могут быть заморожены.

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Как пишет The Sunday Times со ссылкой на руководителя подразделения по борьбе с экономическими правонарушениями и преступлениями в киберпространстве Дональда Туна, в стране могут быть введены новые ордеры.

Такая возможность изучается, рассказал он изданию, отметив, что следователи не определяют свои цели «по признаку гражданства».

Всего ожидается введение в действие от 120 до 140 ордеров на «богатство неустановленного происхождения», пишет газета.

Источник рассказал изданию, что существенная часть лиц, в отношении которых проводятся расследования, это «граждане РФ или люди, связанные с Россией».

Ускорил процесс расследования инцидент в Солсбери, где 4 марта были отравлены британский агент и экс­-сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, отметил изданию источник в правительстве Великобритании.

В Лондоне утверждают, что родственники были отравлены нервно-паралитическим веществом А234 и голословно обвиняют Россию в причастности к этому инциденту.

В Москве неоднократно указывали на бездоказательность подобных утверждений.

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