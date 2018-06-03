В мировой авиаотрасли отметили угрозу из-за США

Рост напряженности в сфере торговли и введение ограничений в этой области представляют серьезную угрозу не только для глобального рынка авиаперевозок, но и для мировой экономики, заявил генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жюньяк.

По данным Reuters, он сказал об этом в кулуарах ежегодного форума IATA в Австралии.

Свои слова де Жюньяк обосновал тем, что меры, ограничивающие торговлю, могут ограничить пассажирские перевозки, что по его мнению, является плохой новостью для отрасли.

Обеспокоенность вокруг свободной торговли выразил и исполнительный директор American Airlines Group (AAL.O) Даг Паркер, а главный коммерческий директор Airbus Эрик Шульц отметил, что введение торговых ограничений «создает границы и ограничения для всех, в том числе и клиентов авиакомпаний».

США с 1 июня ввели пошлины на импорт стали и алюминия из стран Европейского союза, а также Канады и Мексики. Помимо этого, Белый дом объявил о введении таможенных пошлин в размере 25% на товары из Китая. Аналогичные сборы американская администрация планирует применить в отношении импортных автомобилей.

Введение пошлин США на импорт стали и алюминия является незаконным, заявили в Японии, ряд стран намерены оспорить решение Вашингтона во Всемирной торговой организации.