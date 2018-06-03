В ДТП в Киргизии погибла миссис мира – 2018

Миссис мира – 2018 Сания Шакирова погибла в Киргизии в результате ДТП. Авария произошла в Иссык-Кульской области минувшей ночью. О смерти 30-летней победительницы международных конкурсов красоты сообщила телеведущая Ассоль Молдокмарова в соцсети.

«Ночью в селе Чоктал на ИК разбилась в автоаварии миссис мира – 2018 кыргызстанка Сания Шакирова... мама троих детей», — написала она в Instagram.

В МВД республики уточнили, что ДТП произошло на трассе Балыкчи–Каракол, автомобиль, в котором находилась Шакирова, принадлежал компании Namba Taxi.

Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением, машина наехала на препятствие. 38-летний пассажир госпитализирован, а пассажирка (Сания Шакирова. — Ред.) погибла на месте.

«Автомобиль врезался в стену, ограждающую кладбище в селе Чок-Тал», — приводит «Газета.ру» сообщение полиции.

В апреле Шакирова победила в одном из международных конкурсов красоты Miss Universe Beauty – 2018 в номинации Missis World.