Досрочные выборы в парламент проходят в Словении

Досрочные парламентские выборы проходят в Словении. Голосование продлится до 19:00, согласно законодательству.

Около 1,7 млн граждан смогут проголосовать за 88 депутатов Государственного собрания, передает ТАСС. Срок полномочий депутатов длится четыре года, для прохождения в парламент Словении партия должна преодолеть барьер в 4%.

Ожидается, что ни одна из политических сил не получит необходимое количество голосов для единоличного формирования будущего правительства, это следует из опросов граждан.

Выборы проводятся досрочно из-за отставки премьера Миро Церара, он ушел с поста 14 марта.