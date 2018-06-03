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Досрочные выборы в парламент проходят в Словении

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Фото: REUTERS/Srdjan Zivulovic
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Досрочные парламентские выборы проходят в Словении. Голосование продлится до 19:00, согласно законодательству.

Около 1,7 млн граждан смогут проголосовать за 88 депутатов Государственного собрания, передает ТАСС. Срок полномочий депутатов длится четыре года, для прохождения в парламент Словении партия должна преодолеть барьер в 4%.

Ожидается, что ни одна из политических сил не получит необходимое количество голосов для единоличного формирования будущего правительства, это следует из опросов граждан.

Выборы проводятся досрочно из-за отставки премьера Миро Церара, он ушел с поста 14 марта.

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