Жаркое воскресенье ожидает столичный регион

По-настоящему летняя погода вернулась в столичный регион. В воскресенье, 3 июня, столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов, одновременно в центр России придут кратковременные дожди, сообщает сайт «Метеоновости».

Сильный ветер сменится умеренным, прогнозируют синоптики.

Похолодание пришло в регионы центральной России в начале июня, в ряде регионов зафиксировали заморозки, в Москве из-за похолодания «желтый» уровень опасности продлевали до 1 июня.

Снижение температуры воздуха сопровождалось шквалистым ветром, в Москве и соседних областях объявляли штормовое предупреждение.