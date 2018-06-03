Прямой эфир
Сюжет:

Жаркое воскресенье ожидает столичный регион

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По-настоящему летняя погода вернулась в столичный регион. В воскресенье, 3 июня, столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов, одновременно в центр России придут кратковременные дожди, сообщает сайт «Метеоновости».

Сильный ветер сменится умеренным, прогнозируют синоптики.

Похолодание пришло в регионы центральной России в начале июня, в ряде регионов зафиксировали заморозки, в Москве из-за похолодания «желтый» уровень опасности продлевали до 1 июня.

Снижение температуры воздуха сопровождалось шквалистым ветром, в Москве и соседних областях объявляли штормовое предупреждение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве ожидается похолодание до 13 градусов днем и заморозки ночью
Теплые выходные с порывистым ветром ожидают столичный регион

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017