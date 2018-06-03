Прямой эфир

В минобороны ФРГ заявили о готовности к диалогу с Россией

0
Фото: ТАСС/Ralf Hirschberger
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Оборонный союз Евросоюза открыт для диалога со всеми странами, заинтересованными в этом, заявила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен.

Глава бундесвера выступила на международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско–Тихоокеанском регионе «Шангри-ла диалог», передает ТАСС.

«На консультациях обсуждаются как военные, так и политико–экономические проблемы», – отметила немецкий министр.

В мае немецкое издание Junge Welt призвало вооруженные силы Германии отказаться от любых мыслей о противостоянии с Россией и возможном возрождении плана «Барбаросса», разработанного для нападения на Советский Союз в 1941 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В бундестаге выступили против военных действий в Сирии
США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по ряду объектов на сирийской территории
Президент ФРГ обеспокоен стремительно растущим отчуждением между Россией и Западом

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017