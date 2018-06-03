В минобороны ФРГ заявили о готовности к диалогу с Россией

Оборонный союз Евросоюза открыт для диалога со всеми странами, заинтересованными в этом, заявила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен.

Глава бундесвера выступила на международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско–Тихоокеанском регионе «Шангри-ла диалог», передает ТАСС.

«На консультациях обсуждаются как военные, так и политико–экономические проблемы», – отметила немецкий министр.

В мае немецкое издание Junge Welt призвало вооруженные силы Германии отказаться от любых мыслей о противостоянии с Россией и возможном возрождении плана «Барбаросса», разработанного для нападения на Советский Союз в 1941 году.