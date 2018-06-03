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 «Вашингтон» одержал еще одну победу в финальной серии Кубка Стэнли‍

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Фото: REUTERS/Amber Searls-USA TODAY Sports
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Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» одержали еще одну победу в финальной серии Кубка Стэнли‍. В третьем матче с «Вегас Голден Найтс» они выиграли со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1).

В составе победителей отличились Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, который признан лучшим игроком встречи, и Деванте Смит-Пелли (54-я). В команде соперника шайбу забросил Томаш Носек, пишет «Газета.ру».

Овечкин, который впервые участвует в финальной серии Кубка Стэнли‍, забросил в домашней игре 14-ю шайбу в нынешнем плей-офф, повторив клубный рекорд Джона Дрюса от 1990 года. В списке бомбардиров текущего розыгрыша россиянин идет на втором месте с 25 очками. Следующий матч пройдет в ночь на 5 июня также на льду «Кэпиталз».

Ранее вратарь «Вашингтона» Брэйден Холтби стал первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), отразив 37 из 39 бросков в матче против «Вегас Голден Найтс».

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