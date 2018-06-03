Чубайс объяснил предложение об инвестировании пенсий в наноиндустрию

Негосударственная пенсионная система, в частности, должна решать долгосрочные инвестиционные задачи, считает глава «Роснано» Анатолий Чубайс.

Таким образом он прокомментировал в своем Facebook новости о том, что он, якобы, требует пенсионные деньги.

«С ужасом читаю новости: «Чубайс предложил потратить пенсии россиян на нанотехнологии». Давайте, все-таки профессиональное отделим от истерически-популистского, а правду от вранья», — цитирует его «Газета.ру».

По мнению главы «Роснано», нужно разрешить негосударственным пенсионным фондам не только размещать активы в банках, но и инвестировать их, например, размещая в инвестиционных товариществах.

18 января молодой человек с бейджем «студент» бросил в лицо Чубайсу листовки с призывами отменить либеральные реформы и приватизацию 1990-х годов XX века в России.