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В центре Москвы 3 июня перекроют четыре улицы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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На четырех улицах Москвы 3 июня будет ограничено движение транспорта из-за крестного хода. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.

Движение будет полностью перекрыто на Малой Грузинской улице (от улицы Климашкина до Расторгуевского переулка) с 11:30 до 12:00.

«С 12:00 до 12:30 на Расторгуевском пер. от ул. Малая Грузинская до ул. Пресненский Вал; с 13:00 до 13:30 на ул. Климашкина от ул. Пресненский Вал до ул. Малая Грузинская. Кроме того, с 12:30 до 13:00 на ул. Пресненский Вал от Расторгуевского пер. до ул. Климашкина будет действовать полное перекрытие в сторону ул. Климашкина», –– приводит агентство «Москва» сообщение ведомства.

Помимо этого, ограничение движения будет действовать с 10:30 до 11:30 на участке дороги от церкви Умягчение злых сердец на улице Профсоюзной до перекрестка с улицей Липовый парк и до улицы Александры Монаховой.

В это время будет проходить крестный ход в день мироточения иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец».

2 июня сообщалось, что во время празднования Дня России 11 и 12 июня в Москве ограничат продажу крепкого алкоголя в стеклянной таре в местах массовых гуляний. Главной площадкой празднования станет улица Тверская, которая превратится в пешеходную зону на два дня.

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