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МВД Великобритании рассказало о сроках действия угрозы исламского терроризма

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Угроза исламского терроризма не ослабнет в Великобритании по меньшей мере еще два года, сообщило министерство внутренних дел Великобритании в воскресенье, 3 июня.

«Мы ожидаем, что угроза со стороны исламского терроризма будет оставаться на нынешнем, повышенном уровне в течение как минимум двух следующих лет и что она может еще более возрасти», — цитирует сообщение ТАСС.

При этом в ведомстве также отметили рост опасности ультраправого терроризма. Так, за год было предотвращено 12 терактов исламистов и четыре теракта со стороны праворадикальных группировок.

22 апреля стало известно, что МВД Великобритании планирует расширение полномочий полиции и службы контрразведки MI5 в целях укрепления общественной безопасности. 

В проекте новой контртеррористической стратегии отмечается, что внимание правоохранителей будет сосредоточено на «сообществах, где наиболее высока угроза терроризма и радикализации». Полиция и контрразведка будут сообщать ведомствам о подозреваемых еще до того, как тех признают опасными для общества или начнут официальное расследование.

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