ВВС Израиля поразили 10 целей ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрелы

В ответ на ракетные обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 10 целям, принадлежащим движению ХАМАС, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в воскресенье, 3 июня.

«Среди целей — две мастерские по производству оружия и склад боеприпасов ХАМАС, а также военная база», — цитирует сообщение ТАСС.

Все цели располагались в секторе Газа.

Армия еврейского государства назвала акцию ответом на террористическую активность палестинцев и ракетные обстрелы из сектора Газа.

Сектор Газа, где правит оппозиционное исламистское движение ХАМАС, больше 10 лет живет в условиях экономических и погранично-транспортных санкций со стороны Израиля и Египта. «Движение за национальное освобождение Палестины» (ФАТХ), лидером которого является глава арабской администрации Махмуд Аббас, находится в состоянии холодной войны с конкурирующим движением ХАМАС.

2 июня израильская система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила ракету, запущенную из сектора Газа.