ВВС Израиля нанесли ракетный удар по сектору Газа

Военно-воздушные силы Израиля 2 июня атаковали базам палестинских боевиков в секторе Газа.

По данным «РИА Новости», ракетные удары нанесены по городам Рафак и Хан-Юнис.

«ВВС Израиля нанесли два ракетных удара по двум базам палестинских боевиков в городах Рафах и Хан-Юнис на южной части анклава», — сообщил источник агентства.

По данным палестинских СМИ, одна из баз принадлежала вооруженному крылу движения ХАМАС – бригаде «Кассам», ее атаковал беспилотник.

Вторая база предположительно принадлежит военизированному крылу «Исламского джихада» (запрещена в РФ).

Палестинское агентство Wafa сообщило, что израильская армия произвела артиллеристский обстрел военного объекта в районе эх-Зейтун на юге Газы.

«Было выпущено по меньшей мере два артиллерийских снаряда», –– отметило агентство.

Объект, по которому был нанесен удар, уничтожен. Пострадавших нет.

Ранее 2 июня армия Израиля сообщила, что ПВО страны перехватили одну из двух ракет, выпущенных из сектора Газа. Вторая разорвалась на территории анклава.