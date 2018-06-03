СМИ назвали «ночным кошмаром НАТО» закупку российских С-400 Турцией

Закупка Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» и возможный отказ Вашингтона продать Анкаре американские истребителей пятого поколения F-35 станут настоящим ночным кошмаром для НАТО, пишет Business Insider.

Журналисты издания полагают, что поставки российского вооружения стране-члену НАТО даст возможность Москве «проникнуть» в оборонную систему альянса.

«Это будет ночным кошмаром для всего НАТО», –– пишет автор статьи.

Он отмечает, что С-400 одни из самых продвинутых и эффективных противоракетных комплексов, которые предназначены, в том числе, и для нанесения ударов по американским самолетам.

Из-за решения Турции купить российские ЗРК, американский сенат несколько дней назад принял ответные меры, одобрив законопроект об оборонной политике, который предусматривает отказ от продажи Турции истребителей-бомбардировщиков F-35.

Как рассказал изданию генерал-лейтенант ВВС США в отставке Дэвид Дептула, российские Су-57 являются прямым конкурентом F-22 и F-35.

«Если Турция закупит Су-57, это будет представлять собой кошмарный сценарий для безопасности НАТО по военным и дипломатическим причинам», — подводит итог издание.



Россия и Турция подписали контракт на поставку комплексов «Триумф» в декабре 2017 года. Это оружейное соглашение стало крупнейшим в истории двух стран.

США сразу выразили недовольство действиями Анкары и пригрозили Турции санкциями.

Несмотря на это турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган занял твердую позицию и подтвердил, что Анкара не откажется от российских С-400.

При этом глава министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что если Вашингтон заблокирует поставки стране истребителей F-35, Турция примет ответные меры в отношении США.