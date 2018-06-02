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Правительство договорилось с нефтяниками о фиксации цен на бензин

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Российское правительство договорилось с нефтяными компаниями зафиксировать цены на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Цены установят согласно показателям 30 мая.

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У правительства есть несколько вариантов стабилизации ситуации на топливном рынке

«Мы встретились с крупнейшими нефтяными компаниями — тринадцать компаний. Они тоже граждане нашей страны, и они понимают, что сегодня, это не только отражается на автолюбителях, простых гражданах. Это существенная финансовая нагрузка прежде всего на сельское хозяйство, на потребителей дизельного топлива», –– сказал Козак в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что в целом нефтегазовая отрасль с пониманием относится к необходимости балансировки цен на топливо и учитывает интересы экономики РФ.

Также Козак сообщил, что акцизы на топливо снизят с 1 июня –– на месяц раньше, чем планировалось.

«Мы договорились, что пойдем сегодня им навстречу — фискальная нагрузка в виде акцизов на бензин и дизельное топливо будет снижена. И они умерят свои аппетиты: безудержно гнаться за такой же доходностью, как экспорт нефти, не следует», — сказал Козак.

Вице-премьер добавил, что от нефтяников никто не требует работать себе в убыток. И фиксация цен на уровне 30 мая – оптимальный вариант.

По данным «Росстата» в мае бензин подорожал на 5%. В Москве цены на топливо достигли 40 рублей за литр. Всего с начала 2018 года бензин вырос в цене на 1,5%.

В четверг сообщалось, что у правительства есть несколько вариантов стабилизации ситуации на рынке топлива. Одна из возможных мер — увеличение объемов торгов моторным топливом на бирже.

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