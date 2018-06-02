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Минкульт не будет оказывать господдержку антироссийским проектам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Министерство культуры РФ не будет оказывать государственную поддержку идеям, проектам и авторам, «работающим против» России, заявил глава ведомства Владимир Мединский в субботу, 2 июня.

«Я всегда говорю о том, что заниматься культурным мазохизмом, оказывать господдержку тем проектам, которые работают против нашей страны — мы не будем», — цитирует его «Федеральное агентство новостей».

При этом Мединский отметил, что цезура в России запрещена конституцией и он не планирует ей заниматься.

4 мая стало известно, что Минкультуры РФ обратится в Генеральную прокуратуру с просьбой привлечь к ответственности ряд недобросовестных кинокомпаний, которым Фонд кино предоставил денежные средства на производство фильмов.

Отмечается, что составлен список из 21 компании, семь из которых вообще ничего не сделали.

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