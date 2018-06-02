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Центр «Гравитация» в Иркутске приостановил работу после ЧП с детьми

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Фото: снимок с экрана/ren.tv
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Научно-развлекательный центр «Гравитация», который функционировал на третьем этаже торгового комплекса «Комсомолл» в Иркутске, приостановил работу после пожара во время детского представления.

«Деятельность центра приостановлена. Приносим свои извинения», — сообщается на сайте компании.

1 июня в научно-развлекательном центре во время демонстрации сотрудниками химических опытов произошел выброс воспламеняющегося газа, который попал на горелку и вспыхнул.

В результате восемь детей в возрасте от пяти до 13 лет получили ожоги. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, задержан технический директор «Гравитации» и экскурсоводы центра.

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