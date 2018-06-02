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Правительство договорилось о фиксации цен на бензин

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Правительство России достигло договоренности с нефтяными компаниями относительно фиксации цен на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.

«Они понимают, что в летний период это нагрузка не только на автовладельцев, но и на простых граждан. Это финансовая нагрузка на сельское хозяйство, на потребителей дизеля», — сказал Козак в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, на встрече присутствовало 13 крупных компаний. Вице-премьер отметил, что рост цен на бензин — это большая нагрузка для сельскохозяйственного сектора. Он также отметил, что правительство намерено снизить акцизы не с 1 июля, а на месяц раньше.

В конце мая текущего года Росстат зафиксировал увеличение цен производителей на бензин в апреле. По сравнению с мартом цены выросли на 13%. При этом розничные цены на топливо возросли только на 1%.

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