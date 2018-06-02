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В Совфеде отреагировали на позицию Эр-Рияда по поставкам Катару систем С-400

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Позиция Саудовской Аравии не повлияет на планы России поставить Катару зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев.

В комментарии «РИА Новости» он отметил, что Эр-Рияд «здесь ни при чем», так как Москва в этой ситуации «преследует свой интерес», зарабатывая деньги в госбюджет.

2 июня стало известно, что Саудовская Аравия пригрозила Дохе применением силы в случае, если она получит российские комплексы. Саудовский король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд даже обратился за помощью к президенту Франции Эммануэлю Макрону, которого попросил оказать давление на Катар в этом вопросе.

Ранее о намерении приобрести системы С-400 говорил посол Катара в Москве Фахд бин Мухаммед аль-Аттыйя. Год назад Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Йемен, Ливия и Мальдивы объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, который обвинили в финансировании террористических группировок на Ближнем Востоке, и выдвинули список требований.

Арабские государства также объявили о закрытии воздушного и морского сообщения с этой страной, в результате чего Доха оказалась в частичной экономической блокаде.

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