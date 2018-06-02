Жертвами урагана «Альберто» на Кубе стали семь человек

По меньшей мере семь человек стали жертвами шторма «Альберто», который обрушился на Кубу, еще двое числятся пропавшими. Такие данные приводит национальный штаб гражданской обороны республики.

Ураган принес на остров ливни, которые вызвали наводнения. Из опасных зон эвакуировали около 20 тыс. жителей. Из-за сильного ветра без света остались более 40 тыс. домов. В некоторых районах республики нарушено железнодорожное сообщение, затруднено движение автотранспорта, сообщает ТАСС.

Кроме того, в центральной части страны из-за наводнения на нефтеперерабатывающем заводе в городе Сьенфуэгос около 12 тыс. кубометров загрязненной жидкости попало в одноименный залив. В настоящее время специалисты ликвидируют последствия ЧП.

Ранее в американских штатах Флорида и Миссисипи объявили чрезвычайное положение из-за урагана «Альберто». Два человека погибли. Без света остались несколько тысяч домов, жители отдельных районов были эвакуированы. Сообщалось, что шторм двигался со скоростью около 64 км/ч.