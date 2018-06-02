Космонавт Шкаплеров опубликовал фото Крымского моста и пообещал следить за ним с Земли

Российский космонавт Антон Шкаплеров опубликовал на своей странице в Twitter очередное фото Крымского моста, сделанное с Международной космической станции (МКС). В комментарии к снимку он уточнил, что его третий полет подходит к концу и он теперь будет отслеживать строительство с Земли.

#КрымскийМост Завершается мой третий космический полет, и я заканчиваю вести мониторинг строительства @Krymsky_bridge из космоса. Теперь буду отслеживать с Земли.

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The Crimean bridge from the International Space Station. pic.twitter.com/XmG8xIvLso — Anton Shkaplerov (@Anton_Astrey) June 2, 2018

Первый снимок моста в Крым Шкаплеров опубликовал минувшей зимой.

Мост через Керченский пролив был торжественно открыт 15 мая при участии президента РФ Владимира Путина. Транспортный переезд, соединяющий материковую часть страны с полуостровом, стал самым протяженным мостом в России –– его длина 19 км.