Космонавт Шкаплеров опубликовал фото Крымского моста и пообещал следить за ним с Земли
Российский космонавт Антон Шкаплеров опубликовал на своей странице в Twitter очередное фото Крымского моста, сделанное с Международной космической станции (МКС). В комментарии к снимку он уточнил, что его третий полет подходит к концу и он теперь будет отслеживать строительство с Земли.
Первый снимок моста в Крым Шкаплеров опубликовал минувшей зимой.
Мост через Керченский пролив был торжественно открыт 15 мая при участии президента РФ Владимира Путина. Транспортный переезд, соединяющий материковую часть страны с полуостровом, стал самым протяженным мостом в России –– его длина 19 км.