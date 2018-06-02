Санчес официально вступил в должность премьер-министра Испании

Генеральный секретарь Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес официально вступил в должность премьер-министра. Король страны Филипп VI принял присягу нового главы правительства, подписав указ о его назначении.

Санчес стал первым в истории королевства премьером, который не клялся на Библии и распятии, так как политик является атеистом. Кроме того, он первый премьер-министр, который получил это кресло благодаря вотуму недоверия, сообщает Еlpais.

Новый глава кабмина пообещал начать переговоры с Барселоной для выхода из кризиса. По мнению политика, его предшественник Мариано Рахой завел ситуацию с автономией в тупик из-за того, что не хотел вести диалог с бывшим каталонским лидером Карлесом Пучдемоном. Также Санчес заявлял, что в первую очередь сосредоточится на решении социальных проблем. При этом он пообещал не пересматривать принятый бюджет, чтобы не дестабилизировать ситуацию.

1 июня парламент Испании отказал в доверии Рахою и его правительству. Инициатива была выдвинута ИСРП и включала в себя предложение о кандидатуре Санчеса на должность главы кабинета министров. Поводом послужил коррупционный скандал, в котором были замешаны члены правящей Народной партии. Их уличили в неуплате налогов, взяточничестве и отмывании денег.