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Санчес официально вступил в должность премьер-министра Испании

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Фото: REUTERS/Sergio Perez
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Генеральный секретарь Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес официально вступил в должность премьер-министра. Король страны Филипп VI принял присягу нового главы правительства, подписав указ о его назначении.

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Санчес стал первым в истории королевства премьером, который не клялся на Библии и распятии, так как политик является атеистом. Кроме того, он первый премьер-министр, который получил это кресло благодаря вотуму недоверия, сообщает Еlpais.

Новый глава кабмина пообещал начать переговоры с Барселоной для выхода из кризиса. По мнению политика, его предшественник Мариано Рахой завел ситуацию с автономией в тупик из-за того, что не хотел вести диалог с бывшим каталонским лидером Карлесом Пучдемоном. Также Санчес заявлял, что в первую очередь сосредоточится на решении социальных проблем. При этом он пообещал не пересматривать принятый бюджет, чтобы не дестабилизировать ситуацию.

1 июня парламент Испании отказал в доверии Рахою и его правительству. Инициатива была выдвинута ИСРП и включала в себя предложение о кандидатуре Санчеса на должность главы кабинета министров. Поводом послужил коррупционный скандал, в котором были замешаны члены правящей Народной партии. Их уличили в неуплате налогов, взяточничестве и отмывании денег.

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