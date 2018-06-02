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Главный украинский радикал Ляшко женился

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Фото: TASS/Zuma/Serg Glovny
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Глава украинской Радикальной партии Олег Ляшко женился на 47-летней Росите Сайранен. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Молодожены познакомились около 20 лет назад. Росита выросла в семье военного в Днепропетровске. По образованию она библиограф общественно-политической литературы. Вместе пара воспитывает 16-летнюю дочь Владиславу, которая, согласно декларациям депутата Верховной Рады, никакого отношения к нему не имеет.

Первой женой Ляшко была юрист Татьяна Юзькова, которая сейчас является народным депутатом от Радикальной партии. Именно она защищала политика в суде по делу о клевете на Василия Дурдинца. Последний занимал пост и.о. премьер-министра во время президентства Леонида Кучмы. Тогда Ляшко получил два года условно.

В 2014 году после госпереворота на Украине Ляшко, который известен своей выраженной антироссийской позицией, победил с Радикальной партией на досрочных выборах в парламент. Именно ему принадлежит авторство законопроекта о запрете на въезд в страну российским деятелям культуры, поддержавшим воссоединение Крыма с Россией.

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