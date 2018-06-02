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Правительство проконтролирует ситуацию с Urban Group

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Строительство проблемных объектов компании застройщика Urban Group будет завершено. Его поддержат правительство Московской области совместно с Фондом защиты прав дольщиков, сообщили в пресс-службе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

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Учитывая значимость и масштабность проектов, которые ведет компания, Фондом защиты прав граждан — участников долевого строительства и правительством Московской области принято решение о поддержке завершения строительства.

25 мая, компания начала формирование антикризисной команды. Менее чем через неделю застройщик Urban Group сообщил о приостановке продаж из-за аудита компании.

По поручению правительства РФ и Минстроя России Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства начал аудит Urban Group для оценки необходимого объема средств на достройку проектов компании и определения формата работы.

На сегодняшний день компания Urban Group ведет строительство шести жилых комплексов на 75 многоквартирных домов в Московской области. Обязательства имеются перед 20 тыс. дольщиков, 4 тыс. из них — покупатели квартир в 10 домах компании. Их степень готовности оценивается как высокая. Средний объем обязательств по заключенным договорам долевого участия составляет 4 млн рублей, сообщает ТАСС.

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