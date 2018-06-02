В Стамбуле дворник ударом головы обезвредил избивающего женщину на улице

Прохожий заступился за женщину, которую на улице в Стамбуле избивал мужчина, об инциденте и его последствиях написала местная пресса.

По данным СМИ, мужчина начал избивать свою жену после судебного заседания о разводе, удары он наносил бумажным рулоном. Женщина упала на тротуар, а через несколько секунд на нападавшего набросился прохожий, который оказался рядом: он повалил драчуна и прижал к земле.

За женщину заступился 29-летний дворник Эмре Деребаши. Прохожие вызвали полицию и всех участников потасовки доставили в участок, сообщает «РИА Новости».

Нападавший на свою жену заявил в полицию на дворника, уточнив, что женщина разыгрывала сцену и он ее не избивал. В итоге полицейские отпустили мужа избитой женщины, а защитившего ее мужчину допросили.