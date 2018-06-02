Прямой эфир

В Стамбуле дворник ударом головы обезвредил избивающего женщину на улице

0
Фото: TASS/Zuma/Diego Cupolo
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прохожий заступился за женщину, которую на улице в Стамбуле избивал мужчина, об инциденте и его последствиях написала местная пресса.

По данным СМИ, мужчина начал избивать свою жену после судебного заседания о разводе, удары он наносил бумажным рулоном. Женщина упала на тротуар, а через несколько секунд на нападавшего набросился прохожий, который оказался рядом: он повалил драчуна и прижал к земле.

За женщину заступился 29-летний дворник Эмре Деребаши. Прохожие вызвали полицию и всех участников потасовки доставили в участок, сообщает «РИА Новости».

Нападавший на свою жену заявил в полицию на дворника, уточнив, что женщина разыгрывала сцену и он ее не избивал. В итоге полицейские отпустили мужа избитой женщины, а защитившего ее мужчину допросили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мужчина ранил скальпелем пассажира московского метро
Приморец ответит в суде за нападение на медсестру с отверткой

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017