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В СБУ прошла встреча с фигурантами «расстрельного списка» организаторов «убийства» Бабченко

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Украинские журналисты Матвей Ганапольский и Евгений Киселев попали в список потенциальных жертв организаторов покушения на Аркадия Бабченко. Всего в перечне оказались 47 человек. Об этом сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко по итогам встречи с представителями СМИ.

«Списка нам не показали, но понятно, что те люди, которые там присутствовали, они в этом списке были», — приводит слова Ганапольского «Газета.ру».

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Все участники встречи подписали документ о неразглашении информации. По словам главы надзорного органа, фигурантам списка, «преимущественно это известные украинские и бывшие российские журналисты», предоставят защиту.

Перед этим генеральный прокурор Юрий Луценко и глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак на встрече с послами стран «большой семерки» (G7) в Киеве разъяснили дипломатам цель инсценировки убийства Аркадия Бабченко. В частности, они заявили, что в результате мероприятий спецслужбы якобы получили «доказательство связей организатора покушения с российскими спецслужбами».

События в Киеве прокомментировали и в российском парламенте. Первый замглавы международного Комитета Совета Федерации Владимир Джабаров не исключил, что провокацию с якобы убийством Бабченко Киев готовил совместно со спецслужбами некоторых западных стран. Он отметил, что в этом деле есть некоторое сходство с «делом Скрипалей».

«Это провокация чистой воды. Геббельс и его подручные в гитлеровской Германии — дети малые по сравнению с руководителями СБУ. И по-человечески жалко, что сам Аркадий Бабченко>…< согласился участвовать в этой грязной провокации», — цитирует сенатора «Парламентская газета».

29 мая на Украине была распространена информация об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Это подтвердили МВД республики, министерстве иностранных дел страны, а также депутат Верховной рады Антон Геращенко. Уже на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции главы СБУ Василия Грицака, который заявил, что «убийство» было «спецоперацией» ведомства.

В Кремле заявления о причастности России к организации «убийства» журналиста в Киеве назвали инсинуациями. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в целом вся эта история — «развесистая клюква».

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