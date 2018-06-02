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Теплые выходные с порывистым ветром ожидают столичный регион

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Долгожданное тепло вернулось в эти выходные дни в столичный регион после серьезного похолодания, однако теплая погода будет сопровождаться порывистым ветром, дождей в субботу и воскресенье не ожидается.

Как сообщают синоптики погодного центра «Фобос», в субботу, 2 июня, в Москве ожидается +24 градуса, в воскресенье потеплеет еще на пару градусов, но возможен дождь.

Оба выходных дня в Москве и области будет отмечаться сильный и порывистый западный ветер, при порывах его скорость будет достигать до 15 м/с. Атмосферное давление в субботу упадет до 743 мм рт. ст., передает телеканал «360».

В некоторых субъектах Центрального федерального округа на 2 июня синоптики объявили «желтый» уровень опасности из-за усиления ветра, пожароопасности или заморозков (в зависимости от области).

В конце мая в Гидрометцентре рассказали, каким будет лето в Москве.

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