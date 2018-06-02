Кабмин договорился с нефтяниками о фиксации цен на бензин

На уровне конца мая текущего года будет зафиксирована стоимость бензина и дизельного топлива, об этом рассказал вице–премьер правительства России Дмитрий Козак.

Правительство достигло соглашения о фиксации цен на бензин с руководством нефтедобывающих компаний, рассказал он в эфире «Россия–1». По словам Козака. во встрече приняли участие руководители 13-ти крупнейших компаний.

«Они тоже граждане нашей страны, национальные компании. И они понимают, что сегодня в летний период это не только нагрузка на автолюбителей, простых граждан», — сказал Козак, отмечает «Газета.ру».

Вице-премьер добавил, что рост цен на бензин является, в первую очередь, нагрузкой для сельскохозяйственного сектора. Правительство снизит акцизы не с 1 июля, а на месяц раньше, добавил он.

29 мая Росстат сообщил, что цены производителей на бензин в апреле выросли по сравнению с мартом на 13%. При этом, по данным ведомства, розничные цены на топливо увеличились лишь на 1%.

30 мая российские нефтяные компании на экстренном совещании у вице-премьера Дмитрия Козака подтвердили готовность сохранять текущие цены на бензин и дизельное топливо.

1 мая стало известно, что цена бензина в России за неделю выросла на 80 копеек.