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Росстат назвал самую низкооплачиваемую работу

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Федеральная служба государственной статистики (Росстат) поделилась данными о россиянах, получающих самую низкую зарплату, и о тех, чьи заработки выше средних.

Как в ведомстве рассказали RT, в марте 2018 года самый низкий уровень зарплаты в 18 679 рублей в среднем по РФ отмечен у сотрудников фабрик по изготовлению одежды. Год назад эти же работники получали немногим больше — 19 940 рублей, пишет «Газета.ру».

Ежемесячные зарплаты трудящихся на кожевенном производстве составляли в марте 21 566 рублей.

Самой высокой зарплатой остаются доходы работников в нефтегазовой отрасли – 127 тыс. руб, гда зафиксировано увеличение на 20%.

В конце мая Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян.

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