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WSJ сообщила о подготовке Белым домом встречи Трампа и Путина

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В Белом доме обсуждают подготовку встречи американского лидера Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Организация саммита на высшем уровне – текущий проект посла Соединенных Штатов в РФ Джона Хантсмана.

The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Вашингтоне пишет, что дипломат оказывает содействие в организации встречи Путина и Трампа уже «в течение нескольких месяцев».

СМИ уточняет, что подготовка мероприятия находится на начальной стадии, место и дату встречи президентов пока не выбрали, добавляет «Газета.ру».

В начале мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии ясности по встрече Путина и Трампа. 

3 мая глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что хозяин Белого дома в недавнем телефонном разговоре с Путиным предлагал как можно скорее провести встречу в Вашингтоне, чтобы обсудить решение проблемы гонки вооружений. 

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