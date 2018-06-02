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Житель Москвы убил кошку и выкинул кота из окна высотки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Уголовное дело возбудили следственные органы в отношении мужчины, убившем в Москве кошку и выкинувшего кота с балкона 16 этажа. Преступление совершил житель столичного района Отрадное, рассказала в субботу, 2 июня, официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, в полицию сообщили, что неизвестное лицо выбросило кота из окна дома по улице Санникова.

На место происшествия прибыл наряд полиции, правоохранители выяснили, что хозяином кота является 34-летний москвич. Будучи нетрезвым, мужчина сбросил кота из окна и убил сиамскую кошку, отметили в полиции, отмечает РЕН ТВ.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей <…> «Жестокое обращение с животными», — уточнила Волк. Она добавила, что кот по кличке Рыжик, выброшенный с 16-го этажа, выжил, его приютили соседи подозреваемого.

Москвичу грозит до трех лет тюрьмы.

В феврале стало известно, что следователи начали проверку после инцидента с участием подростков из Красноярска, которые во время вечеринки засунули кошку в горячую духовку. 

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