Детский городок построили в метро Москвы ко Дню защиты детей
В столичном метрополитене в честь Международного дня защиты детей организовали детский городок, провести время с детьми можно на площадке между «Ленинским проспектом» и Площадь Гагарина МЦК.
Городок представляет собой строительную площадку и автотрассу, где маленьким автолюбителям перед поездкой рассказали о правилах дорожного движения и технике безопасности.
Для гостей детского городка организаторы подготовили трек с дорожной разметкой, светофорами и даже автозаправкой.
Как рассказали в пресс-службе подземки Москвы, метрополитен традиционно проводит праздничные программы ко Дню защиты детей, отмечаемому 1 июня.
Роскомнадзор провел в День защиты детей мероприятия для школьников по теме защиты личных данных в сети.