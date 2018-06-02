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Детский городок построили в метро Москвы ко Дню защиты детей

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Фото: ТАСС/Александр Кравченко
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В столичном метрополитене в честь Международного дня защиты детей организовали детский городок, провести время с детьми можно на площадке между «Ленинским проспектом» и Площадь Гагарина МЦК.

Городок представляет собой строительную площадку и автотрассу, где маленьким автолюбителям перед поездкой рассказали о правилах дорожного движения и технике безопасности.

Для гостей детского городка организаторы подготовили трек с дорожной разметкой, светофорами и даже автозаправкой.

Как рассказали в пресс-службе подземки Москвы, метрополитен традиционно проводит праздничные программы ко Дню защиты детей, отмечаемому 1 июня.

Роскомнадзор провел в День защиты детей мероприятия для школьников по теме защиты личных данных в сети. 

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