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Мосгордума решила установить бюст маршалу СССР Говорову в Москве

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Фото: ТАСС/Фотохроника
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Памятный бюст советскому военачальнику, маршалу СССР Леониду Говорову будет установлен в Можайском районе Москвы, соответствующий проект постановления приняли в субботу, 2 июня, депутаты Мосгордумы.

«Финансирование работ, связанных с созданием и установкой бюста, будет осуществляться за счет средств Российского военно-исторического общества (РВИО) в размере 5 млн рублей», — рассказал ТАСС председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Образ монумента выберут в рамках закрытого творческого конкурса.

Минувшим летом сообщалось, что в Омске установят памятник последнему маршалу СССР Дмитрию Язову.

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