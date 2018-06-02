Мосгордума решила установить бюст маршалу СССР Говорову в Москве

Памятный бюст советскому военачальнику, маршалу СССР Леониду Говорову будет установлен в Можайском районе Москвы, соответствующий проект постановления приняли в субботу, 2 июня, депутаты Мосгордумы.

«Финансирование работ, связанных с созданием и установкой бюста, будет осуществляться за счет средств Российского военно-исторического общества (РВИО) в размере 5 млн рублей», — рассказал ТАСС председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Образ монумента выберут в рамках закрытого творческого конкурса.

Минувшим летом сообщалось, что в Омске установят памятник последнему маршалу СССР Дмитрию Язову.