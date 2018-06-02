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МЧС предупредило об усилении ветра в Москве

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Предупреждение об усилении ветра до 20 м/с распространило МЧС для гостей и жителей Москвы, ветреная погода продлится как минимум до 21:00 субботы, 2 июня.

Синоптики добавляют, что возможны кратковременные дожди.

«Обходите шаткие конструкции, паркуйтесь вдали от деревьев. Будьте осторожны», — говорится в сообщении спасателей, отмечает НСН.

В подобных погодных условиях гражданам рекомендуется отказаться от прогулок и в случае нахождения на улице быть предельно внимательными.

Ветреная погода установилась в центральных регионах России 30 мая, в Москве из соображений безопасности закрыли парк Горького и зоопарк

Шквалистый ветер привел к обрывам ЛЭП, пострадали десятки человек, в Татарстане погибла женщина. В Нижегородской области без света оставались около 170 тыс. человек.

Одновременно со штормовым ветром в центре России похолодало.

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