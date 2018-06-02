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Apple возобновила обновление мессенджера Telegram в App Store

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Мессенджер Telegram 1 июня объявил о выходе обновления для телефонов на операционной системе iOS, сообщается на странице мессенджера в Twitter.

Отмечается, что в новой версии пользователям станут доступны новые настройки приватности.

«Мы смогли отправить новую версию с долгожданными исправлениями и улучшениями в AppStore», — сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.

Роскомнадзор начал блокировку Telegram 16 апреля. Причиной стало невыполнение администрацией мессенджера требования ФСБ о предоставлении ключей шифрования. По данным правоохранителей, с помощью Telegram в России и за рубежом координировались теракты.

25 мая глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что создатели Telegram руководствуются философией «пиратства» как в продвижении своего сервиса, так и в попытках обхода блокировок, которые вводит ведомство.

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