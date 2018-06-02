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Visa сообщила о ликвидации сбоев в работе платежной системы

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Европейское подразделение Visa сообщило пользователям о ликвидации проблем, связанных со сбоем в работе системы. Ранее пользователи испытывали трудности при попытках воспользоваться картами на территории Европы и Великобритании.

Держателям карт Visa предлагается использовать карты как и прежде, отмечается на сайте платежной системы. Проблема имела технический характер и не была связана с хакерами или вредоносными программами.

«Наша цель – сделать так, чтобы все карты Visa работали 24 часа в сутки, 365 дней в году. Сегодня нам не удалось это выполнить и мы извиняемся перед всеми нашими партнерами, а особенно перед держателями карт Visa», – говорится в сообщении компании.

Сбоев в работе карт Visa, выпущенных российскими банками, не происходило, передает телеканал «360».

26 апреля в России произошел сбой по картам Visa Сбербанка. Он был связан с подключением мобильных бесконтактных платежей Apple Pay и Samsung Pay.

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