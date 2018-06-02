Пять человек погибли в аварии в Ростовской области

Три легковых автомобиля столкнулись утром в субботу, 2 июня, в Ростовской области, погибли пять человек, среди погибших — трое детей, рассказал представитель правоохранительных органов региона.

ДТП произошло около 7:00 на 1029-км федеральной трассы М–4 «Дон», передает «РИА Новости».

На сайте ГУ МЧС по Ростовской области уточняется, что «для ликвидации ДТП от МЧС привлекались восемь человек личного состава, три единицы техники».

На месте ДТП работают сотрудники полиции, МЧС и медики, обстоятельства и виновник аварии уточняются.

1 июня полиция начала проверку по факту тройного ДТП с погибшим в Крыму.