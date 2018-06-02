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Путин подписал концепцию противодействия финансированию терроризма

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Российский лидер Владимир Путин подписал концепцию развития национальной системы по противодействию финансирования терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем.

Информация об этом опубликована на сайте Кремля. Согласно документу, установлены основные риски в данной сфере, описаны цели и направления дальнейшего развития нацсистемы.

Основные задачи концепции — совершенствование механизмов контроля за расходом бюджетных средств, осуществляемом при закупках товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд.

Кроме того, необходимо развитие системы по профилактике преступлений, связанных с отмыванием полученных преступным путем доходов, коррупцией и финансированием террористической деятельности, отмечает «Федеральное агентство новостей».

В конце мая президент РФ заявил, что российские спецслужбы должны последовательно выявлять и ликвидировать законспирированные ячейки террористических организаций, ранее Владимир Путин заявлял, что великим державам необходимо объединить усилия в борьбе с терроризмом, а не создавать угрозы друг для друга.

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