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Вучич объяснил непризнание Сербией Крыма российским

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Президент Сербии Александр Вучич рассказал о причинах непризнания Крыма частью России. По словам лидера республики, если бы Сербия признала полуостров российским, то это означало бы поддержку независимости Косово.

В интервью изданию Monde Вучич напомнил, что Белград не поддержал введение антироссийских санкций в 2014 году.

«Мы не признали Крым частью России. Если бы мы это сделали, это бы означало, что мы поддерживаем независимость Косово. Но поставьте себя на наше место. Кто из постоянных членов Совета Безопасности ООН поддерживает нашу территориальную целостность? Россия. Можем ли мы выстрелить себе в ногу?» — отметил сербский лидер.

Вучич добавил, что Сербия ориентирована на европейскую интеграцию, но это не мешает государству сохранять хорошие отношения с Россией, пишет «Газета.ру».

В середине мая лидер Сербии отметил, что страна не забывает о дружбе с Россией, поэтому никогда не присоединится к антироссийским санкциям Евросоюза.

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